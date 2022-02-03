Ревакцинация "Спутником Лайт" может обеспечить три месяца защиты от заражения "омикроном"

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты, ревакцинированные “Спутником Лайт”, в течение трёх месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения “омикрон”-штаммом коронавируса.

“75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к “омикрон”-штамму. Если же взять сыворотку от людей, иммунитет которых был усилен “Спутником Лайт”, то в течение трёх месяцев после укола 100% людей имело вируснейтрализующие антитела”, — сказал он.

“Спутник Лайт” используют для вакцинации ранее переболевших и ревакцинации взрослых с 18 до 60 лет. В Барнауле ревакцинироваться этим препаратом можно бесплатно в поликлиниках города. Но для тех, кто хочет пройти процедуру без очереди, в комфортных условиях и не пересекаясь с температурящими больными, работает центр “АСКО-МЕД-ПЛЮС” по адресу Мало-Олонская, 17.

Стоимость услуги — 1200 рублей. Приём ведётся по предварительной записи, строго в эти часы:

— пн-пт — с 08:00 до 15:00;

— сб — с 09:00 до 17:00.

После вакцинации люди с российским гражданством получают QR-код, иностранные граждане — сертификат.

Предложение действует до 28 февраля 2022 года. Записаться можно по телефону: 8 800 555 84 09 или на сайте “АСКО-МЕД-ПЛЮС”