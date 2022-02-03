Ревакцинация "Спутником Лайт" может обеспечить три месяца защиты от заражения "омикроном"
Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты, ревакцинированные “Спутником Лайт”, в течение трёх месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения “омикрон”-штаммом коронавируса.
“75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к “омикрон”-штамму. Если же взять сыворотку от людей, иммунитет которых был усилен “Спутником Лайт”, то в течение трёх месяцев после укола 100% людей имело вируснейтрализующие антитела”, — сказал он.
“Спутник Лайт” используют для вакцинации ранее переболевших и ревакцинации взрослых с 18 до 60 лет. В Барнауле ревакцинироваться этим препаратом можно бесплатно в поликлиниках города. Но для тех, кто хочет пройти процедуру без очереди, в комфортных условиях и не пересекаясь с температурящими больными, работает центр “АСКО-МЕД-ПЛЮС” по адресу Мало-Олонская, 17.
Стоимость услуги — 1200 рублей. Приём ведётся по предварительной записи, строго в эти часы:
— пн-пт — с 08:00 до 15:00;
— сб — с 09:00 до 17:00.
После вакцинации люди с российским гражданством получают QR-код, иностранные граждане — сертификат.
Предложение действует до 28 февраля 2022 года. Записаться можно по телефону: 8 800 555 84 09 или на сайте “АСКО-МЕД-ПЛЮС”