Роспотребнадзор не видит необходимости в дополнительных противоэпидемических мерах из-за оспы обезьян

Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, отметив, что в мире выявили уже больше 16 тысяч случаев заражения инфекцией. В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали слова руководителя организации и оценили эпидситуацию по оспе обезьян в РФ.

Там отметили, что на сегодня необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер на территории страны нет.

По данным ведомства на 23 июля, в России насчитывается один зараженный. Его состояние «не вызывает опасения», а благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений.

Центр «Вектор» готов оказывать научную поддержку странам, заинтересованным в сотрудничестве по борьбе с оспой обезьян, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в России разработали тест-систему для выявления оспы обезьян.