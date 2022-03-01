Роспотребнадзор порекомендовал отменить в России все ковидные ограничения, кроме масочного режима

Роспотребнадзор опубликовал новые методические рекомендации по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

Представители ведомства порекомендовали отменить на территории России все коронавирусные ограничения, помимо масочного режима и обязательной дезинфекции.

Отмечается, что рекомендации Роспотребнадзора могут меняться в зависимости от экономической сферы, где они применяются, а также от текущей обстановки с распространением вируса.

Ранее стало известно, что власти Алтайского края приняли решение отменить систему QR-кодов на территории региона. Масочный режим и запрет на организацию массовых мероприятий продолжит действовать.