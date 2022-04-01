Роспотребнадзор разрешил не сдавать ПЦР-тест возвращающимся в РФ по суше россиянам

C 1 апреля россиянам не придётся сдавать тест на ковид и заполнять анкету на «Госуслугах» при въезде в Россию по суше. Соответствующее постановление подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Аналогичные требования также отменяются для жителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет «Ъ».

По данным российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в стране зарегистрировали 17,8 млн случаев COVID-19 и 368 тысяч смертей.