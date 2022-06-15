Роспотребнадзор введет дополнительные меры из-за риска завоза чумы

Роспотребнадзор вводит дополнительные меры из-за риска завоза чумы. Территориальным подразделениям поручено оценить готовность медучреждений на случай выявления болезни у пациентов, говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой о дополнительных мерах по профилактике заболевания.

Решение объясняется «сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы на территории РФ», а также завоза чумы из «неблагополучных в эпидемическом отношении стран».

Роспотребнадзор также поручил определить категории граждан, которые в обязательном порядке подлежат вакцинации против чумы.

Напомним, что в 2021 году Попова сообщала, что в странах СНГ было зафиксировано 45 природных очагов чумы. По словам Анны Поповой, из-за изменения климата происходит «изменение границ очагов чумы».