Россия отменила все ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

Указанные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, отменяются с 15 июля

15 июля 2022, 15:45, Илья Звягинцев

Россия отменяет все коронавирусные ограничения на въезд в страну через сухопутную границу. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что российская сухопутная граница была полностью закрыта с августа 2020 года.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны вернуть повсеместный масочный режим.

По словам гендиректора, во многих странах число госпитализаций и смертей растет. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на службы здравоохранения и медработников, «которые уже работают на пределе возможностей».

Он подчеркнул, что пандемия «даже не близка к завершению».

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