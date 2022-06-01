Российские регионы получат тысячу комплектов тест-системы для выявления оспы обезьян

В регионы России поставят тысячу комплектов тест-системы «Вектор-ПЦРрв-ВОО» для выявления оспы обезьян. Это позволит провести 100 тысяч ПЦР-исследований, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве также добавили, что случаев заражения этим заболеванием на сегодня в стране не выявлено.

Ранее в ВОЗ заявили, что распространение оспы обезьян вряд ли удастся полностью сдержать.