Российские онкологи будут выявлять рак лёгких с помощью искусственного интеллекта

Учёные из Сеченовского университета создают цифровой алгоритм выявления рака лёгких. Об этом сообщают РИА Новости.

Цифровой алгоритм обнаружения образований в лёгких будет основан на данных компьютерной томографии. Это исключит человеческий фактор при анализе медицинских данных и позволит диагностировать рак лёгких на более ранних стадиях.

«Объём информации, который приходится обрабатывать врачу-рентгенологу во время работы — огромен. К сожалению, к концу трудового дня „глаз замыливается“. Это может повлиять на увеличение вероятности пропуска или неадекватной оценки изображения. Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в виде „компьютерного зрения“ и нейросетей поможет врачам не упустить случаи, требующие особенного внимания», — сообщает директор Института персонализированной онкологии Марина Секачева.

Разработки учёных в сфере искусственного интеллекта уже сейчас позволяют распознавать подозрительные с точки зрения рака лёгких участки на компьютерной томограмме.

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Ожидается, что в дальнейшем усовершенствованная технология будет способна не только обнаруживать рак лёгких, но и давать оценку опухолевой ткани и помогать в определении оптимального лечения и прогноза у пациентов, пояснили в университете.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае после проведения КТ-исследований в связи с коронавирусом около 5% пациентов стали узнавать о других заболеваниях, в том числе о туберкулёзе и раке лёгких.

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