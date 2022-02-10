Самоизоляцию для больных коронавирусом отменят в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует отменить в стране режим самоизоляции для заразившихся коронавирусом. Об этом он заявил, выступая в палате общин британского парламента, сообщает The Guardian.

Сейчас в Великобритании действует закон об обязательной изоляции заболевших ковидом, однако срок его действия ограничен 24 марта. Джонсон отметил, что самоизоляцию могут отменить на месяц раньше. Он собирается вынести вопрос на голосование 21 февраля.

Ранее сообщалось, что до 15 марта россияне смогут дистанционно оформлять больничные листы и рецепты на лекарства. Больничные через семь дней закрываются автоматически, сдавать повторно ПЦР-тест не нужно.

Также в СМИ появились сообщения, что в Алтайском крае врачи начнут удалённо консультировать больных гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Дистанционные консультации можно проводить для пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с лёгким течением заболевания и отсутствием сопутствующих.