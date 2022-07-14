Семейный, современный, многопрофильный: как работает медицинский центр «Астра» в Барнауле

Современный ритм жизни требует внимательного отношения к своему здоровью. При этом и требования пациентов становятся выше: важно не только качество медицинской услуги, но и возможность получить ее быстро и в удобное время.

За достойным сервисом и профессиональной работой врачей многие барнаульцы обращаются в многопрофильный медицинский центр «Астра». Высокое качество медпомощи и внимательное отношение к здоровью людей создали центру отличную репутацию. Поликлиника работает в режиме и детской, и взрослой.

Опытные врачи

В «Астре» работают более двух десятков специалистов — терапевт, невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, эндокринолог, уролог, нефролог, андролог, гинеколог, детский гинеколог, хирург, нейрохирург, травматолог, педиатр, пульмонолог, онколог и другие. Многие из них имеют опыт работы около 15 лет, защитили научную степень и регулярно повышают свою квалификацию.

Врачи / Фото: медицинский центр «Астра»

«В нашем центре ведут прием профессор, доктор медицинских наук, кандидаты медицинских наук, врачи высших квалификационных категорий, заслуженные врачи РФ, главные клинические специалисты края. Все они — опытные специалисты в диагностике и лечении гинекологических (в том числе детской гинекологии), кардиологических, урологических, онкологических и других проблем. При необходимости, по показаниям, они сразу проводят госпитализацию в профильные отделения ведущих клиник Барнаула и России для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (в том числе по полису ОМС)», — сказала директор клиники Екатерина Исакова.

Тщательная диагностика

Процедура УЗИ / Фото: медицинский центр «Астра»

Диагностика — важный этап комплексного подхода к решению любой проблемы со здоровьем. В клинике можно сдать большинство анализов и обследоваться на качественном современном оборудовании. Широкий спектр диагностики позволяет пройти все процедуры в одном месте, а не ездить по всему городу за разными услугами.

За некоторыми обследованиями пациенты специально приходят именно в «Астру». Так, ФГС, ФГДС и колоноскопию здесь можно сделать с видеозаписью. В центре делают мультисрезовую компьютерную томографию, УЗИ экспертного уровня, кольпоскопию и ПЦР-тестирование.

«Мы реализуем комплексный подход к вопросам здоровья — в пределах одного здания можно пройти диагностику, получить консультацию и рекомендации по лечению от специалистов разного профиля», — подчеркнула директор клиники.

Для удобства пациентов клиника также оказывает услуги дневного стационара и предлагает возможность оформления больничного листа.

Аппарат КТ / Фото: медицинский центр «Астра»

Качественный сервис

Медицинский центр «Астра» — это не только качественное лечение, но и приятный сервис, к которому хочется возвращаться. Здесь понимают, как ценно ваше время, поэтому организуют работу специалистов так, чтобы вам не пришлось ожидать в очередях. Кроме того, в «Астре» вы можете записаться на прием в день обращения, и при необходимости сразу сдать анализы.

«Мы делаем посещение медцентра максимально удобным и простым для пациента, к каждому подходим индивидуально, создавая атмосферу заботы. Чуткость и внимательность персонала располагает к дальнейшему посещению клиники», — добавила Екатерина Исакова.

Регистратура / Фото: медицинский центр «Астра»

В будние дни клиника открыта для пациентов с 8:00 до 20:00, а в субботу — с 9:00 до 15:00. Оплатить услуги можно как наличными, так и через терминал, а также через QR-код.

«Астра» расположена в самом центре города, на ул. Партизанская, 169 (недалеко от «CITY-центра»). Сюда можно доехать из любой точки Барнаула на общественном транспорте. Также у медцентра есть собственная бесплатная парковка.

Медицинский центр «Астра»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 169

Тел.: +7 (3852) 59-10-49

Сайт

Вконтакте