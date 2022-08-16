Сезон гриппа на Алтае может начаться уже в середине осени, а не в декабре

Активное распространение гриппа в России начнётся уже в середине осени, а не в декабре, как в 2021 году, рассказала «Известиям» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Такой прогноз Пшеничная сделала на основе данных из Южного полушария Земли, где обычно сезон гриппа длится с июня по октябрь. При этом динамика повторяется в Северном полушарии, где вирус циркулирует с ноября по апрель.

К примеру, в Австралии заболеваемость гриппом значительно росла с середины апреля, а спад начался в июле — это абсолютно нетипично.

«Если экстраполировать эпидситуацию на Северное полушарие, то можно предположить, что у нас сезон гриппа начнётся раньше обычного», — подчеркнула специалист.

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