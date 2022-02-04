Сибирский Хатико полтора года ждёт умершего хозяина возле ковидного госпиталя

Собака уже второй год ждёт хозяина на ступеньках ковидного госпиталя в Кемерове. Однако ждать ей некого — хозяин скончался около полутора лет назад, сообщает SHOT.

Местные жители прозвали собаку Хатико, а сотрудники медучреждения построили для неё будку, чтобы не замёрзла. Зоозащитники пытались найти для Хатико новый дом, однако животное вырывалось от волонтёров и возвращалось к больнице.

Ранее собака несколько дней ждала хозяина на трассе возле Камня-на-Оби.