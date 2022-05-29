Специалист рассказал о том, как получить бесплатную медицинскую помощь в платной клинике
О наличии услуг, которые можно получить по ОМС, можно узнать на сайте медучреждения
29 мая 2022, 16:31, Илья Звягинцев
Профессор Игорь Акулин рассказал о том, как получить медицинскую помощь по ОМС в платных клиниках. Его слова передаёт агентство «Прайм».
Акулин напомнил, что по ОМС люди могут обратиться за помощью в клиники, которые включены в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
О наличии бесплатных услуг можно узнать на сайте клиники, а также на сайте ТФОМС региона.
Ранее сообщалось, что Алтайский край стал первым среди российских регионов по числу людей, которым поставили психиатрический диагноз в 2021 году.
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