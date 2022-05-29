Специалист рассказал о том, как получить бесплатную медицинскую помощь в платной клинике

Профессор Игорь Акулин рассказал о том, как получить медицинскую помощь по ОМС в платных клиниках. Его слова передаёт агентство «Прайм».

Акулин напомнил, что по ОМС люди могут обратиться за помощью в клиники, которые включены в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

О наличии бесплатных услуг можно узнать на сайте клиники, а также на сайте ТФОМС региона.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал первым среди российских регионов по числу людей, которым поставили психиатрический диагноз в 2021 году.