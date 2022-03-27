Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что спрос на некоторые лекарства в России вырос в 10 раз. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Мурашко добавил, что большинство из подобных препаратов имеют срок годности, а люди, которые их закупают, вредят своему бюджету, поскольку они могут не успеть использовать эти лекарства.

Говоря о лекарствах для льготников, Мурашко отметил, что их запаса в России хватит на пять с половиной месяцев.

Министр добавил, что ажиотажный спрос на лекарства вызван фейками. Он посоветовал россиянам не закупаться препаратами наперед, поскольку в России сформирован необходимый запас медикаментов.