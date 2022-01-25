Срок карантина в России официально сократили с 14 до 7 дней

Срок карантина по коронавирусу официально сократили с 14 до 7 дней. Соответствующее постановление Роспотребнадзора зарегистрировал Минюст России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

О сокращении срока карантина ещё 19 января рассказывала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, власти оптимизируют подходы к карантину и лабораторному исследованию. Также она анонсировала ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России. Однако она не рассказала, о каких именно изменениях идёт речь.