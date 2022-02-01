"Стелс-омикрон" оказался еще заразнее, чем исходный вариант

Датские учёные выяснили, что подвариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 “омикрон” BA.2, названный “стелс-омикроном”, оказался ещё заразнее. Об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании, которое проводилось с 20 декабря по 18 января, приняли участие 18 тысяч человек. Оказалось, что у пациента, инфицированного BA.2, шанс передать вирус другому члену семьи у себя дома в течение недели составляет 39%. Для обычного штамма “омикрон” BA.1 этот риск был на уровне 29%. По словам учёных, подвариант, названный “стелс-омикроном”, с большей вероятностью заразит непривитых людей.

В настоящий момент специалисты отслеживают трансмиссивность подварианта и тяжесть вызываемого им заболевания, но международные данные свидетельствуют о том, что он может быстро распространяться.