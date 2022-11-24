Стильный аксессуар со скидкой до 70%. Спектр-оптика объявила две недели «чёрных пятниц»

Сумасшедшие скидки до 70% ждут покупателей солнцезащитных очков и аксессуаров в Спектр-оптике до конца ноября. В компании решили, что одна «чёрная пятница» — слишком мало и устраивают целых две недели распродаж с горячими спецпредложениями.

В каждом салоне оптики «Спектр» покупатель может выбрать стильные солнцезащитные очки и оправы по привлекательной цене со скидкой 30%, 50% и даже 70%.

В акции участвуют и такие бренды, как Ray-Ban, Silhouette, Jaguar, Dior, Flair, CAZAL, — на них действует скидка 20%.

Подробные условия акции:

Акция действует с 14.11.2022 по 30.11.2022 во всех салонах оптики «Спектр».

Точную стоимость товара и перечень акционных товаров уточняйте у работников салонов оптики или менеджеров по телефону: +7 (3852) 60-00-48.

Важный момент: на линзы для очков, работу мастера и консультацию врача скидка по дисконтной карте или по текущим акциям сохраняется.

ИП Петров Николай Николаевич