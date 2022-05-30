Стоматология с плюсом: в Барнауле открыли клинику, где можно лечить зубы и делать омолаживающие процедуры

Новая стоматологическая клиника «Карролит» открылась в Барнауле в районе ЖК «Столичный». Здесь представлен большой спектр услуг для поддержания здоровья и красоты.

Улыбка молодости

В «Карролите» практически любая проблема с зубами и дёснами может быть решена быстро и качественно. Команда клиники работает так, чтобы сохранить не только зубы пациентов, но и их нервы, время и деньги.

Врачи «Карролита» выполняют весь комплекс стоматологических услуг:

— коронки и виниры;

— лечение зубов и каналов, а также гигиенические чистки;

— лечение заболеваний дёсен;

— брекеты и элайнеры;

— имплантация.

Главный врач «Карролита» Станислав Гончаров подчеркнул, что у них есть качественная и очень удобная для пациентов, нуждающихся в имплантации, услуга — «Улыбка молодости». Это новые зубы всего на четырёх имплантах.

«Мы устанавливаем от четырёх до шести имплантов в челюсть и затем крепим протез. Уже к вечеру вы сможете жевать твёрдую пищу. Протез не нужно приклеивать или снимать: вы всегда будете себе нравиться и всегда сможете улыбаться», — рассказал главный врач «Карролита» Станислав Гончаров.

Важно, что в клинике есть компьютерный томограф для снимков высокой точности. Это помогает безошибочно определить проблему и назначить максимально эффективное лечение.

Кстати, здесь действует акция: до 30 июня 2022 года вы можете получить скидку 20% на установку брекет-системы (скидка действует на установку брекет-системы на одну челюсть, в течение полугода после консультации, действует от текущего прейскуранта на момент установки).

Атмосфера комфорта и безопасности

Среди пациентов стоматологических клиник до сих пор много тех, кто с детства боится лечить зубы. Типичные для медицинского учреждения звуки и запахи могут вызывать негативные ассоциации и даже вводить в панику. В «Карролите» постарались минимизировать факторы, которые часто тревожат клиентов.

Так, помещения клиники сконструированы в улучшенном формате и соответствуют высочайшему уровню предоставления медицинских услуг: кондиционирование не пропускает микробы с улицы и максимально удаляет запах стоматологии, а бесшовная отделка сохраняет стерильность помещения.

«Мы строили новую клинику, зная, что нужно врачу для работы высокого профессионального уровня и что нужно, в первую очередь, пациенту», — добавил главврач.

От здоровья к эстетике

По словам Станислава Гончарова, «Карролит» изначально задумывался не просто стоматологией, а пространством для здоровья и красоты каждого пациента.

«Карролит — это кристалл. Чистый и красивый. Такой же, как уровень наших услуг. Такой же, как здоровье и эстетика наших пациентов. В новой клинике мы предлагаем услуги косметолога, чтобы заботиться не только о вашем здоровье, но и о красоте», — отметил Гончаров.

Косметологическое отделение уже работает в полном объёме. Ботулинотерапия, контурная пластика, биоревитализации, пилинги, чистки, кортексин-терапия — врачи-косметологи «Карролита» применяют новейшие технологии отрасли с доказанной эффективностью. Кстати, до 30 июня 2022 года в клинике действует скидка 10% на первый приём косметолога.



Фото: Carrolit

Стоматологическая клиника Carrolit

Адрес: ЖК «Столичный», ул. 1905 года, 25

Тел.: +7 (3852) 59-08-28

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