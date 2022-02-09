Студенты-медики доставляют лекарства и консультируют самоизолированных в Алтайском крае

В 2022 году более 300 старшекурсников Барнаульского базового медицинского колледжа помогают врачам из поликлиник и больниц Алтайского края. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Студенты замеряют температуру у желающих попасть в медучреждения и провожают их в нужное место. Кроме того, проводят онлайн-консультации находящихся на самоизоляции, вводят данные документов, а также маркируют, собирают и доставляют лекарства.

Из-за роста нагрузки на больницы практиканты обучаются навыкам оператора call-центра. Они не только принимают обращения заболевших, но и сортируют их на основании симптомов. Программа обучения предусматривает отработку приёмов психологической самопомощи.

Также сейчас ББМК обучает на роль операторов call-центров бойцов студенческих отрядов.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что студенты-медики будут консультировать заболевших по телефону.