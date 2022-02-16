Суточная заболеваемость ковидом в Алтайском крае снова начала расти

4557 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Алтайском крае, сообщает региональный оперштаб. Это на 91 больше, чем днём ранее, когда в крае заразились 4466 человек.

В Барнауле заболели 2740 человек, в Бийске — 288, в Рубцовске — 48. Всего с начала пандемии на Алтае 191 515 инфицированных. Из них 126 562 выздоровели, 9155 — умерли. За последние сутки вылечились 1683 жителя, скончался — 21.

Сейчас лечение в ковидных госпиталях Алтая проходят 2637 пациентов с коронавирусом и 206 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 425 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 153 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3310 коек свободно 467.

Ранее из-за роста числа заражённых ОРВИ и коронавирусом в Змеиногорском районе Алтайского края приостановили оказание плановой медицинской помощи.