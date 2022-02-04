Суточный рекорд заболеваемости на Алтае за день увеличился более чем на 400 случаев

2702 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае за последние сутки, сообщает региональный оперштаб. Это новый суточный рекорд. Днём ранее зафиксировали 2293 новых случая.

Всего с начала пандемии заболел 141 091 человек, выздоровели — 111 322. Вылечились накануне 468 пациентов, умерли — 23. За два года жертвами коронавируса стали 8 916 жителей региона.

По данным на 4 февраля, в госпиталях с диагнозом COVID-19 находится 2001 человек, а также 177 пациентов со сходной вирусной пневмонией. Состояние 315 из них врачи оценивают как тяжёлое, 132 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Из 3080 коек свободны на данный момент 902.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться, поскольку все регионы России находятся на разных этапах подъёма заболеваемости.