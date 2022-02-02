Такой день. Алтайские вузы на удалёнке и срочный набор водителей в скорую
О главных событиях Алтайского края за минувший день
Сразу два ведущих вуза Алтайского края ушли на удалёнку — АГУ и АлтГТУ. Обучаться дистанционно студенты будут до 13 февраля.
В Барнауле объявили срочный набор водителей на станцию скорой помощи “для оперативной медицинской помощи горожанам в условиях сложной эпидемиологической ситуации”.
Минобрнауки Алтайского края рекомендовало директорам школ скорректировать сроки дополнительных каникул для первоклассников. Учебные заведения региона к работе в удалённом формате готовы, но в данный момент такой необходимости нет.
Барнаульская компания “СДЛ-Групп” снова потребовала признать банкротом подведомственного мэрии застройщика “Барнаулкапстрой”. Пока в картотеке ещё нет документов дела, а потому детали иска, в том числе и его сумма, неизвестны.