Такой день. Призыв барнаульского врача и рекорды по COVID на Алтае

Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов призвал пациентов с диагностированным ковидом не покидать дома, “хотя бы в целях получения выписанных им лекарств”. По его словам, медики не могут доставить препараты почти в половине случаев из-за отсутствия пациентов, проходящих лечение на дому.

Правоохранители задержали в Барнауле иностранного студента алтайского медуниверситета с крупной партией наркотиков. Запрещённые вещества он мог хранить в общежитии вуза.

АКЗС заняло пятое место в рейтинге открытости парламентов российских регионов в 2021 году “Парламент на ладони”. По Сибири алтайский парламент оказался на первой строчке. Следующие места заняли Заксобрание Иркутской, Новосибирской областей, Законодательная Дума Томской области и Законодательное Собрание Красноярского края.

1439 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 134 245. Умерли 8843 человека (+25, все от COVID-19). Выздоровели — 110 224 (+152).

В Алтайском крае медицинские работники повторно заражаются коронавирусом из-за появления в регионе “омикрон”-штамма. Об этом рассказал глава Минздрава Дмитрий Попов.

Чаще всего повторному инфицированию подвержены специалисты, которые работают в красных зонах. Причём как переболевшие, так и привитые врачи.