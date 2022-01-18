Темпы вакцинации в Алтайском крае снизились перед приходом "омикрона"

Темпы вакцинации от коронавируса в Алтайском крае существенно снизились перед приходом в регион “омикрон”-штамма коронавируса. Об этом заявил председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко.

По его словам, на прошлой неделе Алтайский край по темпам вакцинации находился на среднем уровне по России, однако сейчас цифры начинают снижаться.

“Нужно каким-то образом повлиять на ситуацию. Сеть развёрнута, готовность есть, вакцина есть. Надеяться только на медиков в этой ситуации будет неправильно”, – сказал Лещенко.

В АКЗС готовятся к тому, что “омикрон”-штамм коронавируса доберётся до Алтайского края уже в феврале. Александр Романенко отметил, что Минздрав серьёзно прорабатывает все вопросы, связанные с вирусом.