Теперь очки покупать? Что будет с контактными линзами в России

Компания Johnson & Johnson приостановила поставки средств личной гигиены в Россию. Люди с нарушениями зрения стали волноваться, что теперь не смогут купить контактные линзы под брендом Acuvue, к которым они привыкли. Но искать новые способы коррекции зрения не придётся — об этом рассказала директор оптики «Евростиль» Ольга Романенко.

«Мы связались с представителями Johnson & Johnson в России. Они заверили, что не стоит переживать, ведь в компанию входит много категорий товаров, и контактные линзы, в частности, остаются на рынке. Все наши клиенты получат линзы в полном объёме. Единственное — могут быть маленькие задержки, но ни одной позиции у нас не пропало, и в перспективе линзы на рынке будут», — заявила Ольга Романенко.

Директор медицинского холдинга также предупредила о повышении цен с 15 апреля 2022 года.

«Сейчас оптика „Евростиль“ работает по старым ценам. Но 15 апреля будет официальное повышение цены из-за инициативы компании Johnson & Johnson. Они, кстати, очень достойно себя повели в этой ситуации. Это один из немногих наших поставщиков, который продержал цену на прежнем уровне так долго», — добавила Ольга Романенко.

При этом Ольга подчеркнула, что подорожание «не будет настолько глобальным, что придётся отказаться от ношения контактных линз, — всё в рамках разумного».