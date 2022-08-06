Терапевт назвала опасные болезни, которыми можно заразиться через общую посуду

Через общую посуду в семье можно заразиться различными заболеваниями, начиная от ОРВИ и заканчивая более серьёзными инфекциями, вроде столбняка, чесотки и гепатита. Как рассказала в беседе с «Газетой.Ru» терапевт Вера Сухова, пренебрегать правилами гигиены не стоит даже в том случае, если близкие родственники здоровы.

Она посоветовала не пить из одной кружки, поскольку существует множество заболеваний, которыми можно заразиться контактно-бытовым путём.

«Они передаются при непосредственном контакте с возбудителем инфекции, через предметы обихода. Такими заболеваниями могут быть герпес, чесотка, хеликобактерная инфекция, гельминты, гепатит А, ОРВИ, реже столбняк, газовая гангрена, бруцеллёз», — пояснила она.

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Защитить себя от опасных заболеваний можно обрабатывая предметы общего пользования. Их стоит мыть при помощи горячей воды с мылом и другими средствами бытовой химии.