Торговые центры в России рассматривают возможность возвращения масочного режима

Этим вопросом задались площадки, которые входят в состав Российского совета торговых центров (РСТЦ)

16 июля 2022, 11:46, Илья Звягинцев

Площадки, входящие в состав Российского совета торговых центров (РСТЦ) задумались над возвращением масочного режима в торговых центрах. Об этом сообщает РБК.

«Следим за эпидемиологической ситуацией», — уточнил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Представители ряда торговых центров также отметили, что они выполняют требования Роспотребнадзора.

В пресс-службе ТРК «Остров мечты» рассказали, что поддерживают меры эпидемической безопасности и в ближайшее время начнут транслировать призывы для посетителей о ношении масок.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны вернуть повсеместный масочный режим.

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