Торговые центры в России рассматривают возможность возвращения масочного режима
Этим вопросом задались площадки, которые входят в состав Российского совета торговых центров (РСТЦ)
Площадки, входящие в состав Российского совета торговых центров (РСТЦ) задумались над возвращением масочного режима в торговых центрах. Об этом сообщает РБК.
«Следим за эпидемиологической ситуацией», — уточнил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.
Представители ряда торговых центров также отметили, что они выполняют требования Роспотребнадзора.
В пресс-службе ТРК «Остров мечты» рассказали, что поддерживают меры эпидемической безопасности и в ближайшее время начнут транслировать призывы для посетителей о ношении масок.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны вернуть повсеместный масочный режим.