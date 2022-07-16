Торговые центры в России рассматривают возможность возвращения масочного режима

Площадки, входящие в состав Российского совета торговых центров (РСТЦ) задумались над возвращением масочного режима в торговых центрах. Об этом сообщает РБК.

«Следим за эпидемиологической ситуацией», — уточнил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Представители ряда торговых центров также отметили, что они выполняют требования Роспотребнадзора.

В пресс-службе ТРК «Остров мечты» рассказали, что поддерживают меры эпидемической безопасности и в ближайшее время начнут транслировать призывы для посетителей о ношении масок.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны вернуть повсеместный масочный режим.