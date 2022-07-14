Три человека умерли от неизвестной болезни в Танзании

В Танзании 13 человек заболели неизвестной болезнью, напоминающей лихорадку Эбола, трое из них скончались. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на BBC.

Болезнь характеризуется сильным ознобом, головными болями, общей усталостью и кровотечениями из носа.

Пятеро зараженных находятся на изоляции. Медики проверяют все контакты инфицированных за последнее время.

В Минздраве страны тем временем заявили, что лабораторные анализы не подтвердили наличие у заболевших вирусов, вызывающих лихорадку Эбола и родственную ей лихорадку Марбург. Специалисты проводят исследования.