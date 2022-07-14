Три человека умерли от неизвестной болезни в Танзании
Она характеризуется кровотечениями из носа и сильным ознобом
14 июля 2022, 08:15, Никита Черников
В Танзании 13 человек заболели неизвестной болезнью, напоминающей лихорадку Эбола, трое из них скончались. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на BBC.
Болезнь характеризуется сильным ознобом, головными болями, общей усталостью и кровотечениями из носа.
Пятеро зараженных находятся на изоляции. Медики проверяют все контакты инфицированных за последнее время.
В Минздраве страны тем временем заявили, что лабораторные анализы не подтвердили наличие у заболевших вирусов, вызывающих лихорадку Эбола и родственную ей лихорадку Марбург. Специалисты проводят исследования.
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