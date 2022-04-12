Три стационара возобновили плановый приём пациентов в Барнауле
Работать в Алтайском крае продолжают 17 ковидных стационаров
В Барнауле три переоборудованных под ковидные госпитали медучреждения возвращаются к плановому приёму. Об этом пишет «Вечерний Барнаул».
Речь идёт про Краевой госпиталь для ветеранов войн, Краевой клинический центр охраны материнства и детства и Краевую клиническую психиатрическую больницу им. Эрдмана.
Всего в Алтайском крае продолжают работать 17 ковидных стационаров, рассчитанных на 1190 койко-мест. За последний месяц на фоне снижения заболеваемости их количество сократили без малого на две тысячи.
За последние сутки в Алтайском крае выявили 170 заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 зарегистрировали 264 092 случая заражения. Умерли 10 111 пациентов.