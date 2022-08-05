Тысячи заболевших. США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией

Страна находится на первом месте по числу заражений

5 августа 2022, 09:05, Никита Черников

В США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, заявил глава министерства здравоохранения и соцслужб Хавьер Бесерра, пишет Lenta.ru со ссылкой на WSJ.

По данным чиновника, в США зафиксировали 6,6 тысячи случаев заболевания. Страна находится на первом месте по числу заражений.

В начале августа сообщалось, что в Перу зафиксировали первый в мире летальный исход от оспы обезьян.

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