Учёные открыли более опасный вариант ВИЧ

Учёные из Оксфордского университета обнаружили новый вариант ВИЧ. Он опаснее предыдущих форм, сообщает Science.

Мутация была обнаружена у 17 жителей европейских стран и Уганды. 15 из них жили в Нидерландах, поэтому специалисты дополнительно изучили пробы ещё 6700 ВИЧ-положительных жителей страны. Таким образом выявили ещё 92 носителей.

Вирусная нагрузка на носителей нового варианта была в 3,5-5,5 раза выше, чем у других инфицированных. Скорость снижения числа CD-клеток, говорящая о поражении иммунной системы, была в два раза выше. Из-за этого увеличивается риск развития СПИДа и передачи болезни.

Однако после начала антиретровирусной терапии иммунная система приходила в норму, и выживаемость была не меньшей, чем при заражении другими разновидностями.

Анализ показал, что новый вариант появился, вероятнее всего, в конце 1980-х — начале 1990-х годов в Нидерландах. В 2000-х он распространялся быстрее других форм ВИЧ, но после 2010 года пошёл на спад.