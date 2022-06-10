Бесценные брекеты: кому нужно ортодонтическое лечение и что будет, если им пренебрегать

Исправлять неправильный прикус нужно в любом возрасте. И дело не только в красоте улыбки: если зубы встали неправильно, страдает произношение, механизмы глотания и пережёвывания пищи, а также само состояние зубов: на них больше образуется налёт и скапливаются остатки пищи. Это может спровоцировать кариес, периодонтит, зубные абсцессы и даже выпадение зубов, так как человек просто не в состоянии качественно очищать их.

В общем, основных причин для обращения к ортодонту за установкой брекет-системы две — эстетика и симптоматика. Разберём подробнее каждую из них.

Эстетика

Ровный зубной ряд и уверенная широкая улыбка — мечта многих. Но, к сожалению, идеальные зубы от природы — это редкость. Наоборот, пациентов часто беспокоит скученность зубов (когда один прячется за другим), щели между ними, массивная или маленькая нижняя челюсть. Часто бывает и так, что человек в целом доволен состоянием прикуса, но один или несколько зубов выделяются из ровного ряда.

Исправлять прикус можно и нужно, даже если вас не беспокоит ничего, кроме эстетики. Тем более что установка брекет-системы практически не имеет противопоказаний. Главное — правильно ухаживать за зубами во время носки брекетов, а после снятия — не забывать пользоваться ретейнерами, чтобы улыбка не «уехала» обратно.

Симптоматика

Но если к визуальной составляющей можно привыкнуть, то к проблемам, которые вызывает неправильный прикус, — труднее. Так, многие осознанно отказываются от установки брекетов из-за их дороговизны. Но со временем у них могут возникнуть симптомы, которые сложно игнорировать:

— приходится постоянно лечить зубы (менять коронки), хотя вы ухаживаете за ними как положено;

— повышается чувствительность зубов;

— постоянно болит голова, желудок;

— щёлкает челюсть;

— плохо слышите, причём зачастую только с одной стороны;

— изменились пропорции лица;

— плохо растут зубы мудрости;

— жуёте преимущественно на одной стороне.

Да, всему этому виной действительно может быть лишь неправильный прикус. Так, если он вызывает сложности с пережёвыванием пищи, это может приводить к болезненным ощущениям в челюстях и даже проблемам пищеварения. Из-за смещения челюстей мышцы могут испытывать перенапряжение, вызывая частые головные боли. А из-за выраженного глубокого прикуса может повреждаться линия десен у нёба — по этой причине становится очень больно пережёвывать пищу.

И хотя исправлять прикус рекомендуется в детстве, это можно успешно сделать и во взрослом возрасте. Запомните: самое удачное время для брекетов — сейчас, ведь со временем проблема будет только усугубляться.

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