«Улыбка молодости». Клиника Carrolit предлагает инновационную услугу по восстановлению зубов

Стоматологическая клиника Carrolit в Барнауле предлагает пациентам, у которых частично или полностью отсутствует весь зубной ряд, инновационную услугу — «Улыбка молодости». Это абсолютно новые зубы, благодаря которым можно навсегда забыть о вставной челюсти.

Есть, улыбаться, радоваться жизни

Протезирование «все на четырёх» или «все на шести» имплантах (зависит от сложности случая) — это инновационная процедура для тех, у кого полностью (или почти) отсутствуют зубы. Суть метода в установке на нижнюю или верхнюю челюсть несъёмных протезов, на которые крепят 12 коронок. Протезы изготавливают по индивидуальному слепку.

«Когда пациенты выходят с процедуры, они не могут перестать улыбаться. Улыбка выглядит натурально — никто и не подумает, что это коронки. Новой челюстью можно спокойно жевать твёрдую пищу. Это прекрасные ощущения полноты жизни, которых у пациентов, возможно, уже давно не было», — рассказал стоматолог-­ортопед с 15-летним стажем, главврач клиники Станислав Гончаров. Станислав Гончаров / Фото: стоматологическая клиника Carrolit

Подготовка к операции включает в себя рентгеновское обследование и стандартные анализы. Сама операция занимает от двух до четырёх часов и проходит под местной анестезией. Вживление титановых штифтов в челюсть обеспечит её структурную целостность.

Уже на следующий день вы забудете о надоевших ограничениях: сможете есть любимую еду и ни о чём не волноваться. Период реабилитации полной жевательной функции занимает три месяца, но никаких ограничений в питании на это время нет.

«Наша главная цель — вернуть вкус жизни и возможности, которых раньше не было. Всем известные съёмные протезы, которые нужно обрабатывать, замачивать, надевать и снимать, теперь в прошлом. После процедуры „Улыбка молодости“ о вставной челюсти можно забыть», — подчеркнул главный хирург клиники Carrolit Николай Бауэр.

Николай Бауэр (справа) / Фото: стоматологическая клиника Carrolit

Показания к процедуре «Улыбка молодости»:

— полное или множественное отсутствие зубов;

— атрофия костной ткани, требующая проведения остеопластических процедур (костной пластики или синус-лифтинга);

— пародонтоз и пародонтит средней степени тяжести и наличие показаний к удалению зубов из-за высокой подвижности.

Показания по инновационному виду протезирования определяет врач. В клинике Carrolit работают опытные специалисты. Например, лидер мнений международной компании Dentium Николай Бауэр за десять лет практики установил более 2,5 тысячи имплантов. Стоматолог-ортопед с 15-летним стажем Станислав Гончаров всегда внимательно выслушивает пожелания пациента и сделает улыбку максимально красивой и натуральной.

Уход без хлопот

Ухаживать за протезом после операции легко и быстро: вам не понадобится никаких специальных средств или чистящих таблеток. Ежедневная чистка зубов — вот и весь основной уход. Для лучшей гигиены стоматологи также советуют использовать ирригатор.

Не волнуйтесь, частички пищи или микробы под протез не попадут. Но для лучшего сохранения новой улыбки врачи рекомендуют делать профессиональную чистку раз в полгода.

Стоматологическая клиника Carrolit

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