В алтайских медучреждениях впервые появятся кабинеты для пациентов с высоким холестерином

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе онлайн-форума сообщил, что в медучреждениях региона должны открыться кабинеты для пациентов с высоким уровнем холестерина.

«В 2023 году планируется открытие кабинетов для пациентов с высоким уровнем холестерина и его фракций, данное состояние при отсутствии контроля приводит к ускоренному развитию „атеросклеротических заболеваний“ — инсультам, инфарктам, внезапной смерти», — отметил глава ведомства.

Попов подчеркнул, что в крае таких пациентов около 39 тысяч человек: «Их необходимо выявлять, наблюдать, правильно лечить для предупреждения преждевременной заболеваемости и смертности».

«Болезни системы кровообращения остаются „лидирующей“ причиной смерти как в России, так и в Алтайском крае. В 2022 году заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями несколько увеличилась», — указал министр.

Кроме того, в 2023 году активизируется амбулаторная реабилитация кардиологических пациентов, перенёсших инфаркты, инсульты, операции на сердце.

Также с 2023 года расширился «кардиопакет» с 23 препаратов до 31 — для предотвращения повторных событий. А продолжительность выдачи «кардиопакета» увеличится до двух лет.