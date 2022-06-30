В Алтайском крае изменили порядок оказания матпомощи пациентам, проходящим гемодиализ

В Алтайском крае с 1 июля гражданам, проходящим гемодиализ, будут оплачивать проезд к месту проведения процедуры и обратно по новому порядку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В зависимости от расстояния — от места проживания до диализного центра и обратно — сумма компенсации составит от 300 до 2300 рублей.

Порядок предусматривает однократное обращение пациента в органы соцзащиты с заявлением и документами. Ежемесячно предоставлять чеки, квитанции и билет больше не придётся.

При этом вместо компенсации по желанию можно также будет выбрать доставку до диализного центра и обратно на автомобилях транспортной бригады.

В пресс-службе напомнили, что власти решили оплачивать проезд любым видом транспорта до диализного центра, если он находится в другом населённом пункте, ещё в марте 2020 года. При этом оплата проводилась по фактическим расходам — без ограничения размера суммы. И при таком порядке были выявлены многочисленные злоупотребления по завышению стоимости проезда.

«На 10 территориях края годовая сумма компенсации на одного человека составила от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Пациенты предоставляли договоры с перевозчиками, по сумме равные перелёту Барнаул — Москва», — подчёркивается в релизе.

В связи с этим власти региона и решили утвердить новый порядок предоставления матпомощи этой категории граждан.