В Алтайском крае летом откроют инфекционный корпус Павловской ЦРБ за 162 млн рублей

Инфекционный корпус Павловской центральной райбольницы планируют ввести в эксплуатацию летом 2022 года, штат сотрудников уже набран. Об этом сообщает Минздрав Алтайского края.

Строительство корпуса началось в июне 2021 года в рамах краевой адресной инвестиционной программы. Стоимость объекта высотой в один этаж и площадью около 2 тысяч квадратных километров — 162,2 млн рублей.

Сейчас здание инфекционного корпуса построено, завершается монтаж кровли. Рабочие приступили к прокладке системы отопления, идёт монтаж электроснабжения и отделочные работы в подвале. Строительная готовность объекта составляет 49-50%.

Как отметил главврач Павловской ЦРБ Олег Агеев, старый корпус был построен более 50 лет назад и уже не подлежал ремонту. В новом же будет две палаты интенсивной терапии. К каждой кровати будет подведён кислород, предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.