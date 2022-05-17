В Алтайском крае пациентов Диагностического центра начал обзванивать робот

В Диагностическом центре Алтайского края «приняли на работу» робота, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Он обзванивает пациентов по будням с 10:00 до 20:00, записанных на эндоскопические и ультразвуковые исследования, а также к самым востребованным специалистам. В дальнейшем его компетенции планируют расширить, чтобы он мог звонить всем, у кого есть запись.

«Робот напоминает о времени и дате приёма за три рабочих дня, а также уточняет, придёт ли пациент к назначенному часу. Если по каким-то причинам человек не сможет подойти к доктору, талон будет аннулирован и в освободившееся „окошко“ сможет записаться другой пациент», — говорится в сообщении.

Решение о внедрении в кол-центр «автоматизированного сотрудника» связано с тем, что ежедневно около 300 человек при записи или бронировании талона не приходят на приём. Робот, как ожидается, поможет частично решить эту проблему, а также повысит качество обслуживания и сделает медпомощь доступнее.

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