В Алтайском крае разрешили использовать первый компонент «Спутник V» для ревакцинации
Ранее обойтись «одним уколом» можно было лишь при прививке «Спутником Лайт»
Минздрав РФ разрешил ставить первый компонент вакцины «Спутник V» для ревакцинации. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Отметим, ранее для повторной прививки использовался «Спутник Лайт». Решение уравнять в «правах» обе версии «Спутника» принято на основании проведённой ФГБУ НЦЭСМП Минздрава РФ экспертизы и аргументировано тем, что состав первого компонента вакцины «Спутник V» соответствует составу «облегчённой» версии вакцины.
Отмечается, что возможность ревакцинироваться любой из двухкомпонентных отечественных вакцин имелась и раньше, однако схема иммунизации предусматривала две инъекции с перерывом в 21 день, а теперь при ревакцинации можно обойтись и одним уколом.