В Алтайском крае разрешили использовать первый компонент «Спутник V» для ревакцинации

Минздрав РФ разрешил ставить первый компонент вакцины «Спутник V» для ревакцинации. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Отметим, ранее для повторной прививки использовался «Спутник Лайт». Решение уравнять в «правах» обе версии «Спутника» принято на основании проведённой ФГБУ НЦЭСМП Минздрава РФ экспертизы и аргументировано тем, что состав первого компонента вакцины «Спутник V» соответствует составу «облегчённой» версии вакцины.

Отмечается, что возможность ревакцинироваться любой из двухкомпонентных отечественных вакцин имелась и раньше, однако схема иммунизации предусматривала две инъекции с перерывом в 21 день, а теперь при ревакцинации можно обойтись и одним уколом.