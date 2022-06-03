В Алтайском крае за сутки выявили 61 случай коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 61 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших за всё время составляет 268 967. Выздоровели из этого числа 259 463 пациента, в том числе 48 — за последние сутки.

Умерли от ковида 8649 человек (+0 за сутки).

Лечатся сейчас 855 жителей. В тяжёлом состоянии при этом находятся 64 заражённых, из них 21 — на ИВЛ.

Ранее amic.ru рассказал, почему в Алтайском крае до сих пор не отменили масочный режим.