В Алтайском крае за сутки выявили 61 случай коронавируса
Выздоровели ещё 48 человек
3 июня 2022, 13:47, Никита Черников
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 61 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
Общее число заболевших за всё время составляет 268 967. Выздоровели из этого числа 259 463 пациента, в том числе 48 — за последние сутки.
Умерли от ковида 8649 человек (+0 за сутки).
Лечатся сейчас 855 жителей. В тяжёлом состоянии при этом находятся 64 заражённых, из них 21 — на ИВЛ.
Ранее amic.ru рассказал, почему в Алтайском крае до сих пор не отменили масочный режим.
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