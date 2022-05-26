В Алтайском крае за сутки выявили 64 случая COVID-19
Скончались двое заражённых
26 мая 2022, 16:41, Никита Черников
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 64 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
Общее число заболевших за всё время составляет 268 459. Выздоровели из этого числа 258 868 пациентов, в том числе 85 — за последние сутки.
Всего в регионе от ковида скончалось 8 639 человек (+2 за сутки).
Лечатся сейчас 952 жителя. В тяжёлом состоянии при этом находится 61 заражённый, из них 23 — на ИВЛ.
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