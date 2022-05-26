В Алтайском крае за сутки выявили 64 случая COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 64 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших за всё время составляет 268 459. Выздоровели из этого числа 258 868 пациентов, в том числе 85 — за последние сутки.

Всего в регионе от ковида скончалось 8 639 человек (+2 за сутки).

Лечатся сейчас 952 жителя. В тяжёлом состоянии при этом находится 61 заражённый, из них 23 — на ИВЛ.