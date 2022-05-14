В Алтайском крае за сутки выявили 71 новый случай COVID-19
Скончались еще трое пациентов
14 мая 2022, 17:31, Никита Черников
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 267 637 человек. Выбыли из этого числа 266 795 пациентов, в том числе выздоровели 258 169 жителей (+93 за сутки).
Всего в регионе зарегистрировали 8626 летальных случаев от ковида, в том числе три — за последние сутки. Лечатся сейчас 842 человека.
В тяжёлом состоянии при этом находятся 55 заражённых, из них 19 — на ИВЛ.
Ранее сообщалось, что Алтайский край не смог закупить необходимое медоборудование из-за серьезного скачка цен.
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