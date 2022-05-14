В Алтайском крае за сутки выявили 71 новый случай COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 267 637 человек. Выбыли из этого числа 266 795 пациентов, в том числе выздоровели 258 169 жителей (+93 за сутки).

Всего в регионе зарегистрировали 8626 летальных случаев от ковида, в том числе три — за последние сутки. Лечатся сейчас 842 человека.

В тяжёлом состоянии при этом находятся 55 заражённых, из них 19 — на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Алтайский край не смог закупить необходимое медоборудование из-за серьезного скачка цен.