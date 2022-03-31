В Алтайском крае зарегистрировано более 4,5 тысячи наркозависимых

В Алтайском крае зарегистрировано 4517 наркозависимых, что сопоставимо с показателями прошлого года. Об этом сообщает «Алтайская правда».

Большая часть наркозависимых — это люди в возрасте от 20 до 39 лет (70%). 28% человек, которые страдают от наркомании, — люди в возрасте старше 40 лет. Единичные случаи наркозависимости фиксируются среди подростков.

Большинство наркозависимых проживает в Барнауле, Новоалтайске, Заринске, а также Павловском и Угловском районах.

Секретарь антинаркотической комиссии Алтайского края Елена Жалыбина оценила обстановку в регионе как «нейтральную».

Отмечалось также, что в 2021 году на профилактику наркомании в регионе выделили 2,4 млн рублей.