В Алтайском Минздраве назвали число выявленных в 2021 году онкозаболеваний

В Алтайском крае в 2021 году выявили более 11,3 тысячи онкологических заболеваний, что на тысячу больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

У мужчин чаще всего выявляют опухоли бронхолёгочной системы (20,8%), предстательной железы (13,7%) и кожи (10,4%). Женщины в основном страдают от рака молочной железы (20,2%), кожи (14,7%) и тела матки (7,8%).

При этом у половины всех выявленных впервые онкопатологий (56,9%) были диагностированы на первой и второй стадии, когда они уверенно поддаются лечению.

«Эти показатели нас очень радуют, ведь они означают, что „провальная“ ситуация 2020 года с его ковидными приостановками плановой медицинской помощи в крае наконец-то выровнялась. Пациенты со злокачественными патологиями не были упущены, они дошли до специализированных онкологических учреждений, где получат необходимую медицинскую помощь в полном объёме», — заявил Игорь Вихлянов.

Онкологи также отметили тенденцию к увеличению возрастного порога онкозаболеваемости. Максимальный уровень совокупной онкологической заболеваемости в 2021 году был зафиксирован в возрастной группе 70-74 года (в 2020 году — 65-69 лет).

Кроме того, в Алтайском крае продолжает неуклонно расти количество пациентов, переживших пять лет и более с момента постановки диагноза. За последние 10 лет этот показатель вырос с 52,8% до 58,9%, и на сегодняшний день превышает среднероссийский на 3,5%.