В Apple опровергли возможность отключения устройств в России

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал слухами необходимость отключения обновлений на устройствах Apple, чтобы их якобы не заблокировали из-за санкций: российский офис американской компании не подтверждает таких решений. Об этом сообщает РИА Новости.

“Вчера в сетях активно распространялись слухи, что нужно отключить обновления на устройствах Apple, но я хочу напомнить, что Apple — одна из компаний, которая работает в рамках закона о “приземлении” иностранных платформ в нашей стране. Компания выполнила все условия. У них есть юридические лица и офис в России, которые отвечает за цифровые сервисы и гаджеты”, — заявил он.

Горелкин также добавил, что по его данным, российский офис Apple не подтверждает “алармистские решения”.