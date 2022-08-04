В августе жители Алтайского края могут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ

Жители Барнаула и Бийска смогут сдать бесплатный тест на ВИЧ в мобильном комплексе, сообщает пресс-служба Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Работать в Барнауле комплекс будет в следующие дни:

• 4, 12, 15, 17, 25, 26, 29 и 30 августа с 09:00 до 16:00 — на улице 5-й Западной, 62 (парковка Центра СПИД);

• 9 и 23 августа с 11:00 до 15:00 — на площади Сахарова;

• 16 августа с 11:00 до 15:00 — у ТРЦ «Огни» (улица Антона Петрова, 219б).

В Бийске мобильный комплекс будет работать 11 августа с 10:00 до 15:00.

Тестирование проходит на анонимной основе — документы, удостоверяющие личность, не нужны. Во время процедуры специалисты просто и доступно расскажут о ВИЧ-инфекции и помогут оценить личные риски.

Более подробную информацию можно получить по телефону (3852) 33-45-99.

3 августа в Алтайском крае впервые с апреля выявили больше 100 случаев заражения COVID-19 за сутки.