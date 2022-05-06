В Барнауле пройдут соревнования по биатлону, посвящённые Дню Победы

Восьмого мая 2022 года на биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва состоятся соревнования по летнему биатлону «Эстафета поколений». Они организованы в честь Дня Победы, а также в поддержку российской армии.

На старт выйдут биатлонисты всех возрастов. Самые юные — воспитанники Барнаульской федерации биатлона, которые только начинают свой спортивный путь. А также спортсмены, входящие в сборную команду страны, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «Мастерс». Возрастная категория максимальная — от 9 лет до 70 лет.

Такие соревнования проводятся только в Барнауле, их уникальность в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие, и малокалиберное, из которого стреляют старшие.

Эстафетная гонка традиционно включает пять этапов со стрельбой на двух рубежах. Эстафета передаётся от молодых более старшим участникам.

В составе команд представители не только Алтайского края, но и других регионов России: Томская и Новосибирская области, Республика Алтай.

В командах известные в прошлом биатлонисты: заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин; среди действующих спортсменов представители сборной команды России Павел Волков, Екатерина Копырина, Валерия Дмитриева.

Организаторами мероприятия выступают: Министерство спорта Алтайского края, Фонд социальных проектов Александра Локтева, АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», ОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона». Информационную поддержку традиционно оказывает Барнаульский пивоваренный завод.

Напомним, что «Эстафета поколений» — добрая традиция, которую хранят и чтут ветераны Алтайского биатлона на протяжении многих лет. Дети знают, что эти люди в своё время достигли больших успехов уже в юношеском возрасте.

Победители и призёры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а также ценные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и Союза ветеранов биатлона Алтая.

Соревнования начнутся в 12:00 по адресу г. Барнаул, ул. Власихинская 69л.