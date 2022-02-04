В Барнауле запустили предприятие, которое втрое увеличило объём медицинского кислорода в регионе

Барнаульское предприятие “Алтайстройдеталь” запустило новую установку по производству медицинского кислорода для ковидных госпиталей региона. Его производственная мощность — 10 тонн в сутки, сообщает мэрия Барнаула.

Дополнительное оборудование позволило увеличить объём выпуска кислорода до 16 тонн в сутки. До этого ”Алтайстройдеталь” производила пять тонн, ещё одной тонной край обеспечивал “Алтайский Химпром”.

Лабораторные исследования показали высокий уровень чистоты кислорода — от 99,8% до 99,9%.

По словам директора “Алтайстройдетали” Антона Литвиненко, главной проблемой при установке стал подбор квалифицированных специалистов по монтажу. В декабре на предприятии полностью смонтировали оборудование, оно вошло в плановый рабочий ритм.