В Барнауле запустили предприятие, которое втрое увеличило объём медицинского кислорода в регионе
Благодаря дополнительному оборудованию Алтайский край будет получать до 16 тонн кислорода в сутки
Барнаульское предприятие “Алтайстройдеталь” запустило новую установку по производству медицинского кислорода для ковидных госпиталей региона. Его производственная мощность — 10 тонн в сутки, сообщает мэрия Барнаула.
Дополнительное оборудование позволило увеличить объём выпуска кислорода до 16 тонн в сутки. До этого ”Алтайстройдеталь” производила пять тонн, ещё одной тонной край обеспечивал “Алтайский Химпром”.
Лабораторные исследования показали высокий уровень чистоты кислорода — от 99,8% до 99,9%.
По словам директора “Алтайстройдетали” Антона Литвиненко, главной проблемой при установке стал подбор квалифицированных специалистов по монтажу. В декабре на предприятии полностью смонтировали оборудование, оно вошло в плановый рабочий ритм.