В барнаульской больнице РТП закрыли ковидный госпиталь. Теперь там будет центр по борьбе с гриппом

Ковидный госпиталь в барнаульской горбольнице № 5 (РТП) прекратил свою работу. Такое решение краевой Минздрав принял 19 декабря, рассказал глава ведомства Дмитрий Попов. По его словам, теперь на базе медучреждения создадут центр принятия решений по борьбе со свиным гриппом, которым заболевает всё больше жителей региона.

Закрыть госпиталь для коронавирусных больных в РТП решили из-за того, что заболеваемость COVID-19 снизилась до минимальных значений. Коечный фонд края сократили уже до 149 мест, из которых занято лишь 72. В реанимации находится шесть пациентов.

А вот заболеваемость свиным гриппом в регионе продолжает расти. Поэтому пятую «горку» решили перепрофилировать с ковида на H1N1, рассказал Попов.

«Большинство случаев гриппа — это H1N1, пандемийный штамм 2009 года. Выводя РТП из ковида, мы приняли решение создать там центр компетенций по принятию решений и маршрутизации пациентов с гриппом. По сути, в РТП будет госпиталь для пациентов с гриппом. Кроме того, там создадут контакт-центр для других медорганизаций, чтобы в отношении каждого конкретного пациента можно было определить маршрутизацию и тактику лечения», — рассказал Попов в ходе пресс-конференции.

По словам Попова, сейчас с ОРВИ и гриппом в Алтайском крае госпитализировано 85 человек, один из которых находится на ИВЛ. Глава Минздрава напомнил, что больница РТП была центром принятия решений и в 2009 году, когда свиной грипп привёл к объявлению мировой пандемии.

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При этом необходимости перепрофилировать медучреждения из-за вспышки свиного гриппа нет, подчеркнул министр. По его словам, поликлиники и больницы края справляются с нагрузкой.

«Мониторинг обращаемости мы ведём круглосуточно. Для каждой больницы у нас разработано по три пошаговых плана, если вдруг нагрузка возрастёт ещё. Пока все поликлиники находятся на первом этапе, этого достаточно. Дополнительных мощностей и ресурсов не требуется», — пояснил министр.

Ограничивать плановую медпомощь в крае тоже не планируют, подчеркнул Попов.

Напомним, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае за прошедшую неделю выросла на 30%. В Барнауле рост распространения респираторных инфекций ещё выше — на 60% за неделю. Всего эпидпорог в регионе превышен более чем в два раза.