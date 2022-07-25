В барнаульской поликлинике упростили запись к врачам для пациентов с подозрением на онкозаболевания

В барнаульской поликлинике № 14 упростили запись к врачам для пациентов с подозрением на онкозаболевания. Это удалось сделать благодаря появлению в смотровом кабинете электронного журнала ведения пациентов. Так в учреждении связали в одну цепочку онколога, терапевтов и гинекологов.

Теперь при выявлении у человека каких-либо патологий на приёме в смотровом кабинете его сразу же передают указанным специалистам. Онколог, терапевты и гинекологи проверяют электронный журнал смотрового кабинета ежедневно. Внесённых туда людей с патологией они сами записывают и затем вызывают к себе на приём. В случае когда требуется оперативная консультация онколога или гинеколога, пациент получает талон в течение суток.

«Таким образом мы пытаемся максимально быстро оказать помощь тем людям, у которых обнаружены новообразования. Исключить для них проблему с самостоятельной записью к специалистам», — отметил главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов.

Он напомнил, что смотровой кабинет женщинам и мужчинам нужно посещать раз в год. Это позволит выявить опасные заболевания на ранних стадиях. В поликлинике № 14 работает два смотровых кабинета.