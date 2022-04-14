В барнаульскую поликлинику № 14 ищут врачей и медсестер, которые будут работать в новом корпусе

В барнаульской городской поликлинике № 14 ищут специалистов, которые будут работать в новом корпусе, строящемся сейчас на улице Лазурной, 46. Как сообщает пресс-центр мэрии, главный врач медучреждения Дмитрий Денисов отметил, что поликлиника заранее анонсирует вакансии, так как без персонала новое оборудование не имеет смысла.

«Неоднократно говорил о том, что можно переехать в здание с современным диагностическим и лечебным оборудованием. Но если оно не будет укомплектовано медиками, все изменения и нововведения практически бессмысленны», — подчеркнул Денисов.

В частности, в медучреждение требуются медсестры, фельдшеры в неотложную помощь, терапевты, врачи по медицинской профилактике, неврологи, эндокринологи, оториноларингологи, хирурги, травматологи, гинекологи, рентгенологи, врачи УЗИ. Узким специалистам предлагают зарплату от 40 тысяч рублей, медсестрам — от 20 тысяч.

Часть врачей готовы трудоустроить уже сегодня, а других смогут разместить только в новом корпусе после его сдачи. В учреждении возьмут как опытных, так и медиков без опыта.